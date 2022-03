Vino: debutta rassegna dedicata a Grignolino, Nobile ribelle

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Un weekend dedicato al vino Grignolino, "il Nobile Ribelle'. Sono oltre 100 le etichette in degustazione il 26 e 27 marzo, dalle 11 alle 18, a Grazzano Badoglio (Asti), nei locali dell'ex scuola, alla prima edizione della rassegna dedicata al vino forse più rappresentativo del Monferrato. Le portano 85 produttori, con l'organizzazione delle delegazioni di Asti e Casale di Ais (Associazione italiana sommelier) e il supporto dei consorzi Barbera d'Asti e vini del Monferrato, Colline del Monferrato Casalese, dell'Associazione Produttori di Grignolino d'Asti-Piemonte doc Grignolino e Monferace.

Ingresso libero senza prenotazione, costo della degustazione 15 euro (10 per i soci Ais). C'è anche una parte dedicata alla ristorazione, con menu studiati per far sperimentare i diversi abbinamenti possibili con il grignolino, vino apprezzato per la sua grande versatilità.

"Sono contento - spiega Paolo Poncino, delegato Ais Asti - di aver unito sotto Ais tutte le voci di questo vitigno unico, che ora alza la testa (balorda) e guarda lontano con la sua storia nobile e il suo spirito ribelle".

La produzione oggi si avvicina ai 2 milioni e mezzo di bottiglie: sfiora il milione la doc Grignolino d'Asti, 450 mila la doc Grignolino del Monferrato Casalese, 940 mila la doc Piemonte Grignolino. (ANSA).