Alimentare: Ponti, premio di produzione per risultati 2021

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Premio di produzione e qualità, pari a 1.810 euro, per i dipendenti, 208 nei cinque centri di produzione italiani, di Ponti, la storica azienda nata nel 1787 a Sizzano (Novara) specializzata in aceti, sottoaceti e sottoli, condimenti e sughi. Il riconoscimento è per l'anno 2021.

Il bonus è previsto anche per i lavoratori a tempo determinato e gli stagionali, in proporzione ai mesi di lavoro.

E' legato a un accordo di secondo livello, che prevede anche la flessibilità, lo smart working, permessi aggiuntivi in caso di malattia grave dei figli e/o delle figlie.

"E' importante condividere in azienda l'idea che i risultati sono il frutto di impegno e fatiche comuni - sottolinea Lara Ponti, ceo dell'azienda - Se i risultati arrivano i benefici devono esserci per tutti coloro che contribuiscono a raggiungerli" Nelle 8 ore di un turno lavorativo escono dalle linee di Ponti 450 mila bottiglie di aceto I poli produttivi sono a Ghemme (Novara), Dosson di Casier (Treviso), Anagni (Frosinone), Vignola (Modena e Paesana (Cuneo), sede quest'ultima dell'impianto di prodotti biologici. La superficie aziendale è di 150 mila metri quadrati, di cui 51 mila coperti, l'export è verso 70 Paesi.

A Ponti è stato riconosciuto lo status di società Benefit nel settore degli aceti e conserve di verdure. (ANSA).