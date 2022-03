L'auto del futuro alle Ogr, oltre 300 aziende al Vtm Torino

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - L'auto del futuro va in scena alle Ogr di Torino: dalla digitalizzazione dei processi all'elettrificazione dei veicoli e batterie, idrogeno e sistemi di propulsione innovativi, legate alle nuove forme di mobilità, guida autonoma o idrogeno, connettività e big data. Con 25 Paesi rappresentati, oltre 300 aziende (+15% rispetto al 2018) e 127 buyer, il triplo rispetto all'edizione 2018, che prenderanno parte a 3.000 incontri b2b, torna il Vtm - Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings, in presenza il 30 e 31 marzo. Ci saranno grandi imprese internazionali, come Stellantis, Bosch, Sabelt, Avl, Denso Italy, Itt.

Promossa da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino e organizzata da Abe in collaborazione con Ceipiemonte e Ice - Italian Trade Agency, il Vtm sarà un'occasione di confronto su competenze, innovazioni e tematiche di attualità. "E' importante che sia nuovamente Torino il luogo dove si discute e si progetta il futuro dell'automotive nazionale: in Piemonte opera il 33,5% delle imprese della componentistica e si realizza il 35,8% del fatturato italiano. Dobbiamo fare il possibile per aiutare la filiera di fronte a questo cambiamento pazzesco. A Torino dovrebbero finalmente arrivare entro giugno i 50 milioni dell'Area di crisi complessa", spiega il presidente della Camera di Commercio Dario Gallina. "In questi anni difficili abbiamo accompagnato oltre 250 aziende del settore Automotive nei loro processi di internazionalizzazione. E Vtm si inserisce in questo percorso", sottolinea Dario Peirone, presidente di Ceipiemonte.

"Nella nuova programmazione sono previsti 15 milioni in più che portano a 45 milioni le risorse per l'internazionalizzazione e 35 per l'attrattività. Vogliamo dare più spazio alle potenzialità delle nostre aziende" spiega Fabrizio Ricca, assessore regionale all'internazionalizzazione. (ANSA).