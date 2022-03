Al Regio riparte cartellone 'In famiglia', per i più piccoli

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - Riprende 'In famiglia', il cartellone del Teatro Regio dedicato ai bambini realizzato in partnership con Iren, socio fondatore dell'ente. I primi tre appuntamenti sono il 26 marzo, il 2 aprile e il 9 aprile.

Si apre con 'Dolceamaro e la pozione magica, L'elisir d'amore raccontato ai bambini', il 26 alle 11, nel Foyer del Toro, su musica di Gaetano Donizetti e firmato da Vittorio Sabadin nell'adattamento e nei testi. L'opera, in versione pocket, si trasforma così in una fiaba piena di personaggi buffi e situazioni divertenti, nelle quali anche i bambini possono partecipare, cantando, per aiutare il timido Nemorino a conquistare la bella Adina.

Il secondo appuntamento è con un classico per l'infanzia, 'Pierino e il lupo', di Prokofiev il 2 aprile, sempre nel Foyer del Toro. Nella Sinfonia dei giocattoli, recentemente attribuita a Edmund Angerer e in passato a Leopold Mozart, padre del genio salisburghese, alla classica orchestra sinfonica si affiancano alcuni strumenti tipici dell'infanzia, altri imitano il canto degli uccelli, un vero divertimento per l'ascolto.

Chiude, il 9 aprile alle 18 al Teatro Regio, il concerto Le 8 stagioni, con l'Orchestra d'Archi del Teatro Regio impegnata ne Le quattro stagioni di Vivaldi e in Las cuatro estaciones porteñas di Astor Piazzolla. Brani distanti tra loro 11.000 chilometri e due secoli e mezzo ma entrambi ispirati all'osservazione dello scorrere delle stagioni e della loro influenza sulla vita quotidiana di ognuno di noi. (ANSA).