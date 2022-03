Vino: premio La Buona Italia a Consorzio Brunello Montalcino

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino ha vinto l'8/a edizione del Premio Gavi la Buona Italia 2022, organizzato dal Consorzio Tutela del Gavi, incentrato quest'anno sulla comunicazione web internazionale dei Consorzi di Tutela del Vino italiani.

La giuria ha riconosciuto nel sito web del Brunello di Montalcino, tradotto in 4 lingue, il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino un'efficace comunicazione del brand "profondamente radicata nella propria storia e allo stesso tempo capace di integrare eventi e notizie di respiro internazionale".

In primo piano la narrazione, per parole ma soprattutto per immagini, di "Benvenuto Brunello", l'evento di punta del Consorzio, uno dei principali appuntamenti internazionali del settore enoico che attrae in Italia giornalisti, opinion leader ed operatori stranieri e che si svolge anche a New York.

Premiati, a pari merito, con la Menzione Speciale del Premio Gavi la Buona Italia i Consorzi del Garda, del Soave e del Bolgheri "per la capacità di comunicare efficacemente i propri punti di forza, utilizzando in maniera strategica l'impatto emozionale creato da un mix di immagini e storytelling, e rivolgendosi direttamente ad un pubblico internazionale".

Il premio è stato preceduto da una mappatura di 123 consorzi di vini, realizzata da The Round Table che, accanto ai casi virtuosi, ha evidenziato anche ombre e ritardi: quasi il 30% ha il sito internet istituzionale solo in lingua italiana. Nella stessa short list dei 16 selezionati per l'assegnazione del premio, tutti i siti internet dei finalisti sono dotati di una versione inglese, ma solo la metà ha almeno una terza lingua, in 7 casi su 16 rappresentata dal tedesco. Una constatazione che stride con il fatturato dell'export del vino italiano, stimato per il 2021 in 7 miliardi di euro. (ANSA).