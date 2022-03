Unicredit: con Sace finanziamento da 3 milioni a Sublitex

(ANSA) - MILANO, 22 MAR - UniCredit ha perfezionato un'operazione di finanziamento da 3 milioni di euro nei confronti di Sublitex, azienda del Gruppo Miroglio che opera nella produzione di carte e film tecnici per stampa transfer su molteplici supporti, dai tessuti ai metalli. Il finanziamento è stato assistito da Sace tramite Garanzia Italia - lo strumento previsto dal Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane.

L'iniziativa avviata nei confronti dell'azienda, attiva da oltre 40 anni, con una rete di vendita in 50 paesi e che sta potenziando la sua presenza sul mercato con un ambizioso piano di espansione, supporta anche la recente creazione di un nuovo reparto di finissaggio tessuti water free presso lo stabilimento di Alba (Cuneo), con l'obiettivo di implementare ulteriormente l'impatto sostenibile dei processi produttivi.

"Il nostro impegno a sostegno dell'ambiente - dichiara Paola Garibotti, responsabile regionale Nord Ovest di Unicredit - si è ben concretizzato nel programma Finanziamento Futuro Sostenibile, attraverso il quale concediamo a un'impresa di stipulare un finanziamento previo raggiungimento entro 3 anni di 2 obiettivi in ambito Esg".

Questa operazione con UniCredit conferma il "nostro impegno a generare valore aggiunto, che vogliamo creare anche a favore della comunità in cui operiamo", evidenzia Giuseppe Lano, amministratore delegato di Sublitex.

"Orgogliosi di intervenire a supporto di Sublitex, realtà imprenditoriale dai forti legami con il territorio e dal respiro internazionale", afferma Giammarco Boccia, responsabile corporate finance di Sace. (ANSA).