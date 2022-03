Ucraina: pigotta speciale Unicef ispirata a Messer Tulipano

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Una Pigotta speciale per l'Ucraina, ispirata al personaggio di Messer Tulipano, simbolo dell'omonimo evento botanico che si svolge nel giardino del castello di Pralormo. L'edizione limitata della nota bambola di pezza è stata ideata dagli studenti del primo anno del corso triennale in Illustrazione dell'Istituto Europeo di Design di Torino.

Guidati dalla docente di Character Design, Francesca Tabasso, i giovani illustratori hanno immaginato ciascuno la propria versione della Pigotta, dando forma a Messer Tulipano, gentiluomo olandese d'altri tempi, impeccabile, ma sempre disponibile a indossare i panni del giardiniere, appassionato di musica e tenero custode delle creature del bosco. Tra le proposte presentate, le illustrazioni di Nicoletta Peracchi sono state selezionate dalla contessa Consolata di Pralormo per guidare la realizzazione della Pigotta MesserTulipano, cucita a mano dalla referente Unicef Anna Maria Pansera. In occasione della XXII edizione della rassegna, la pigotta "Messer Tulipano" - oltre alle pigotte con le farfalle, tema di questa edizione, in programma dal 2 aprile -sarà disponibile presso lo stand Unicef allestito all'interno del parco. I fondi raccolti verranno utilizzati per garantire alle famiglie e ai bambini dell'Ucraina protezione, rifugi, coperte, cure mediche, acqua potabile, kit per l'igiene personale e supporto psicologico. (ANSA).