Siccità: Marnati, cerchiamo soluzioni per ridurre uso acqua

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - "Oggi sono 104 giorni consecutivi che non piove in Piemonte. È vero che è piovuto un po' a Torino, ma non è significativo per gli standard del nostro centro Arpa".

Lo ha detto l'assessore all'Ambiente della Regione Piemonte, Matteo Marnati, intervenendo all'inaugurazione dell'Anno accademico 2021-2022 dell'Università di Torino. "Oggi - ha aggiunto - abbiamo i fiumi che hanno perso in alcuni casi l'80-90% della massa che avevano. Abbiamo perso quasi un miliardo di metri cubi di acqua. Adesso si avvia la stagione agricola bisogna trovare soluzioni per utilizzare meno acqua.

Per questo è importante avere al nostro fianco la ricerca e l'Università". (ANSA).