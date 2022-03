Paratissima diventa hub culturale e guarda al futuro

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Paratissima, per anni uno dei principali appuntamenti del novembre torinese dedicato all'arte contemporanea, diventa permanente. La 18/a edizione, nella sua modalità 'tradizionale' di mostra-fiera, si terrà a novembre in concomitanza con Artissima, nell'ex Galoppatoio dell'Artiglieria della Cavallerizza Reale di Torino, ma già da oggi inizia nella stessa sede un ricco calendario di eventi. Il primo è la mostra, presentata oggi e aperta fino al 25 aprile, dedicata ai Talents, i giovani più talentuosi delle edizioni 2020 e 2021.

Altra novità annunciata oggi è la nascita di un nuovo board formato da tre curatori: Nicola Angerame, filosofo, critico, giornalista e direttore, come è stato anticipato oggi, della prossima edizione di Artissima; Francesca Canfora, architetto, curatore indipendente e da 10 anni direttore artistico di Paratissima; e Laura Tota, curatrice dal 2017 della sezione di fotografia di Paratissima.

A presentare il nuovo corso di Paratissima, oltre al ceo Lorenzo Germak , anche l'assessore ai Servizi civici e al Decentramento della Città, Francesco Tresso, secondo cui "la Città guarda con grande interesse a questo progetto in un momento in cui è importantissimo mettere il seme di progetti culturali che guardano al futuro e in un luogo, la Cavallerizza, che presto sarà oggetto di un grande progetto di restauro e valorizzazione". (ANSA).