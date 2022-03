Inaugurato a Borgomanero sportello di polizia amministrativa

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Un nuovo sportello di polizia amministrativa, relativo all'acquisizione delle pratiche per il rilascio dei passaporti, è stato inaugurato oggi a Borgomanero.

Aperto al pubblico il martedì, dalle 9 alle 12, si trova in via Don Minzoni, presso il Comune di Borgomanero. All'inaugurazione erano presenti, tra le altre autorità, il questore di Novara, Rosanna Lavezzaro, e il sindaco di Borgomanero, Sergio Bossi.

(ANSA).