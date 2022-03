Centrale idroelettrica Crego, Enel X rinnova l'illuminazione

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - La centrale idroelettrica di Crego, uno degli impianti italiani più rilevanti dal punto di vista storico e architettonico, si rinnova attraverso una nuova illuminazione. Il nuovo impianto, realizzato da Enel X, è stato inaugurato alla presenza di Isidro Pescador Chamorro, responsabile Hydro Italia Enel Green Power, Francesco Bernardi, responsabile Hydro Area Nord Ovest Enel Green Power, Carlos Dodero, responsabile Architectural Lighting e-City di Enel X.

"Con questo progetto abbiamo contribuito a esaltare e valorizzare la bellezza e tutti i particolari architettonici della centrale di Crego - commenta Carlos Dodero, Responsabile Architectural Lighting e-City di Enel X -. La flessibilità del nuovo impianto di illuminazione permetterà di ricreare scenari di luce di grande impatto visivo ed emozionale per un patrimonio storico e architettonico d'eccezione. Inoltre, garantirà un forte risparmio non solo in termini energetici ma anche di manutenzione".

Il nuovo impianto di illuminazione è solo un primo passo a cui seguirà, entro l'estate, il completamento dei lavori d'installazione di panchine di ricarica e-bike di fronte alla Centrale di Verampio, nel Comune Crodo, presso la Centrale di Goglio e la presa Devero nel Comune di Baceno, e nelle vicinanze della Diga del Toggia nel Comune di Formazza. La realizzazione di una nuova cartellonistica informativa con la descrizione storica degli impianti, contribuirà infine all'integrazione di questa strategica centrale Enel Green Power con il territorio che la ospita. (ANSA).