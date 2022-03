Caro energia: Fond.Crb, 225mila euro per chi è in difficoltà

(ANSA) - BIELLA, 22 MAR - Per far fronte ai rincari delle bollette nel Biellese arrivano gli aiuti a chi è in difficoltà.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (Crb) ha incentivato la nascita di due linee di intervento.

La prima linea di intervento prevede lo stanziamento di 150.000 euro complessivi di cui 100.000 euro da parte della Fondazione Crb e 50.000 euro da parte dell'Unione Industriale Biellese per supportare i lavoratori dipendenti o a partita Iva, residenti nella provincia di Biella, che, nonostante l'impiego, si trovano in difficoltà economiche a causa dei rincari: perché in cassa integrazione, part-time o sottoccupati. L'obiettivo è di raggiungere 750 lavoratori in difficoltà erogando un contributo definito da criteri di priorità legati all'Isee, oltre a particolari condizioni come essere in cassa integrazione, vivere soli, essere un nucleo monogenitoriale o monoreddito. Le domande verranno raccolte dallo Sportello Casa gestito dalla Coop Maria Cecilia. Attraverso la piattaforma Biella Welfare a partire dal 23 marzo, fino al 4 aprile, saranno attivi un numero di telefono dedicato e personale a disposizione dei richiedenti.

Una ulteriore linea di intervento metterà a disposizione 75.000 euro (50.000 da Fondazione Crb e 25.000 dalla Diocesi di Biella) da distribuire alle fasce più fragili attraverso la Rete di Prossimità di empori solidali e associazioni di volontariato.

Caritas, sarà il soggetto attuatore dell'intervento nell'ottica di assegnare i contributi a associazioni ed enti del Terzo Settore per intervenire in modo puntuale sulle famiglie in difficoltà. (ANSA).