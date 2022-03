Ucraina: per iscrizioni a scuola basta l'autocertificazione

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Seguendo le indicazioni del ministero dell'Istruzione, in Piemonte i bambini ucraini in fuga dalla guerra potranno essere iscritti a scuola in qualunque momento dell'anno, anche con la sola autocertificazione se privi dei documenti necessari.

Il Coordinamento dell'Ufficio Scolastico Regionale è il punto di raccordo sulla presenza dei bambini e dei ragazzi accolti nelle scuole, mentre è il genitore o chi ne fa le veci a fare l'iscrizione recandosi presso la segreteria dell'istituto individuato, dove se li possiede consegnerà i documenti necessari: documento di identità, codice fiscale, certificato di vaccinazione, dichiarazione da cui si evinca quale scuola il bambino ha frequentato nel paese d'origine. In mancanza di questa documentazione basterà una autocertificazione.

Saranno assicurati l'insegnamento della lingua italiana e la frequenza delle lezioni e di tutte le attività organizzate dalle scuole, "in modo che i bambini e i ragazzi possano vivere una socialità il più ampia possibile". (ANSA).