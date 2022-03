Terme Acqui: sindacati in piazza,su balconi bandiere a lutto

(ANSA) - ALESSANDRIA, 21 MAR - Bandiere listate a lutto sono comparse sui balconi degli edifici di fronte al Grand Hotel di Acqui Terme in occasione della manifestazione indetta dai sindacati per protestare contro il licenziamento dei 25 dipendenti di Terme Spa. Un gesto di solidarietà con i lavoratori da parte dei cittadini della cittadina in provincia di Alessandria e per ricordare che Acqui Terme è sempre stata il "Made in Italy del benessere".

"Scoperta e voluta dai romani, conosciuta in tutto il mondo, oggi la città è offesa dalla svendita del suo simbolo, per nulla preservato dalla cessione voluta dai soci Regione Piemonte e Comune di Acqui - commenta Pier Domenico Garrone, del Comunicatore Italiano, che ha lanciato l'iniziativa -. Un danno irrispettoso della sua tradizione medico scientifica con l'acqua termale più calda d'Europa classificata di primo livello super dall'Istituto Superiore di Sanità e come capitale del Monferrato". (ANSA).