Musica dal vivo senza permesso, sequestrato circolo privato

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - La polizia municipale di Torino ha messo sotto sequestro un circolo privato in cui una band musicale, senza autorizzazione, si stava esibendo. Nel locale c'erano una ventina di persone intente a bere e ballare, tutte munite di Green pass, ma senza tessera associativa. Già in passato il circolo era stato segnalato da residenti per disturbo.

Dai controlli eseguiti mancava anche l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione, così come il necessario titolo sanitario. Il presidente del circolo è stato multato per circa 7.000 euro ed è stato denunciato per non aver fatto sottoporre il locale alla visita preventiva dell'autorità competente in materia di pubblica sicurezza, necessaria al fine del rilascio dell'autorizzazione. (ANSA).