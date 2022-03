Alessandria: centrosinistra candida sindaco Giorgio Abonante

(ANSA) - ALESSANDRIA, 21 MAR - Il centrosinistra sceglie Giorgio Abonante, 46 anni, ex assessore nella giunta di Rita Rossa e attuale consigliere comunale di minoranza, per provare a riconquistare il Comune di Alessandria. Esponente del PD lo sostengono anche M5s, Moderati per Abonante, Europa Verde Alessandria, Lista Abonante per Alessandria e Alessandria Civica. L'annuncio oggi alla libreria 'Andando e Stando', nel centro storico, "scelta perché si tratta di un'iniziativa commerciale nata in un momento difficile e noi vogliamo premiare il coraggio".

Partecipazione la parola d'ordine di questa prima fase di campagna elettorale, durante la quale si tenterà di far crescere la coalizione col contributo di tutti "Non presentarsi uniti a queste elezioni, per me, sarebbe stato un fallimento - spiega il candidato sindaco -. La coalizione è il frutto del lavoro di cinque anni di opposizione". Nelle prossime settimane ufficializzati la squadra al completo e il programma 'Alessandria2030', "per una città davvero degli alessandrini, giusta, equa, coesa". (ANSA).