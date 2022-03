Olimpiadi di Neuroscienze, un 17enne il campione piemontese

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - Etienne Pia, studente dell'ultimo anno del Liceo Gioberti di Torino, è il vincitore della selezione regionale della Olimpiadi delle Neuroscienze, gara alla quale hanno partecipato 50 studenti di 17 Istituti superiori di Alba, Alessandria, Asti, Domodossola, Novara, Saluzzo, Vercelli e Torino.

Etienne è fortissimo in Neuroscienze, ma ha già deciso di studiare Lettere all'Università. Si è classificato primo alla selezione che si è tenuta oggi al Dipartimento di Neuroscienze Rita Levi Montalcini dell'Università di Torino, e accederà alla finale nazionale del 9 e 10 maggio all'Università Federico II di Napoli dove verrà selezionato il rappresentante dell'Italia alla gara internazionale di Parigi a luglio, in concomitanza con il Forum della Federation of European Neuroscience Societies (Fens).

I ragazzi si sono cimentati su domande di anatomia, su come funziona il cervello e su argomenti come intelligenza, memoria, emozioni, stress, invecchiamento, sonno e malattie del sistema nervoso.

Le Olimpiadi delle Neuroscienze sono promosse dalla Società Italiana di Neuroscienze (Sins) e organizzate in Piemonte da Marina Boido, ricercatrice del Nico-Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi e Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Torino. Ogni anno coinvolgono in Italia oltre 5 mila studenti in 200 scuole e sono le fasi locali e nazionali della International Brain Bee, che coinvolge 40 paesi e mette alla prova oltre 30 mila studenti. La competizione italiana prevede tre livelli: locale, regionale e nazionale. (ANSA).