Teatro: Area X Intesa Sanpaolo ospita spettacolo Tpe

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - Con lo spettacolo 'Ciara. La donna gigante' dello scozzese David Harrower, in scena dal 22 marzo al 3 aprile nell'Area X del Gruppo Intesa Sanpaolo di via San Francesco d'Assisi, a Torino, per la prima volta una produzione Tpe viene rappresentata fuori dalla sua sede, il Teatro Astra.

L'iniziativa è promossa da Intesa Sanpaolo insieme con Tpe "con lo scopo - spiega una nota - di diffondere la cultura della protezione e il suo valore nella vita quotidiana attraverso esperienze immersive, interattive e virtuali". Lo spettacolo, vede il debutto italiano nella pièce di Roberta Caronia, talentuosa attrice e vincitrice del Premio Anct 2020, nella parte di Ciara, una giovane gallerista la cui vita è sospesa tra malavita e arte contemporanea, ben introdotta nella borghesia della sua città, figlia di un noto gangster, moglie di un criminale in ascesa e sorella di un tossicomane. Firma la regia Elena Serra.

"Lo spettacolo segna una nuova tappa del sodalizio con il Gruppo Intesa Sanpaolo, con cui Tpe condivide la vocazione nel promuovere la cultura, valorizzare le nuove generazioni di artisti e contribuire all'innovazione culturale", afferma la presidente della Fondazione Tpe, Maddalena Bumma. "Da anni sosteniamo il Tpe - commenta Fabrizio Paschina, executive director Comunicazione & Immagine di Intesa Sanpaolo - uno dei soggetti più brillanti del teatro nazionale. Con questo spettacolo Area X si fa parte attiva in un progetto di spettacolo immersivo e innovativo che mira a coinvolgere il pubblico in un progetto pensato per diffondere la cultura della prevenzione". (ANSA).