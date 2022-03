Ucraina: 373 alunni iscritti nelle scuole piemontesi

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Sono al momento 373 le iscrizioni di bambine e bambini provenienti dall'Ucraina che nei prossimi giorni inizieranno il loro percorso nelle scuole piemontesi, per lo più primaria e scuola media. Sono i dati forniti ai sindacati dalla Direzione regionale dell'Ufficio scolastico in merito all'emergenza Ucraina.

Flc Cgil, Cisl scuola e Uil scuola hanno infatti chiesto aggiornamenti costanti sull'evolversi della situazione, con particolare riguardo agli allievi da accogliere nelle scuole regionali. Tra le principali incognite però proprio la difficoltà che riguarda la stima dei profughi e i loro flussi, considerando che della popolazione ucraina residente nei paesi Ue (circa 800 mila persone), 230 mila sono in Italia. (ANSA).