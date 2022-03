Solvay: inaugurato a Spinetta nuovo impianto Tecnoflon

(ANSA) - ALESSANDRIA, 14 MAR - Nuovo impianto di polimerizzazione Tecnoflon, che potenzia la struttura già esistente e amplia la gamma di produzione dei polimeri, nello stabilimento Solvay di Spinetta Marengo. Trentuno milioni di euro, che rappresentano il singolo investimento strategicamente più importante ed economicamente più consistente nella storia, ormai ventennale, del Gruppo ad Alessandria.

L'impianto, la cui progettazione ha avuto inizio nel 2019, è stato completato in circa 2 anni e ha visto impegnate 120 persone in cantiere, per un totale di 90mila ore di lavoro.

Adotta i migliori standard progettuali per la sicurezza e la protezione ambientale e consente di rispondere adeguatamente alla crescente richiesta di applicazioni e soluzioni innovative e sostenibili per diversi settori, tra i quali quello automobilistico, aeronautico ed elettronico.

"Dal primo giorno della sua presenza a Spinetta Marengo, Solvay - sottolinea Andrea Diotto, Site Manager - ha sempre investito in tecnologia e sostenibilità per fare del sito industriale un'eccellenza del Gruppo e della chimica nel mondo".

