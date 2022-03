Aerospazio: cresce Distretto Piemonte, in arrivo assunzioni

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Il Distretto Aerospaziale del Piemonte accelera e porta posti di lavoro. Tra le aziende che prevedono una crescita dell'organico c'è Thales Alenia Space. E' emerso nell'incontro all'Energy Center del Politecnico, organizzato in vista dalla Fiera Internazionale A&T di Torino, in programma dal 6 all'8 aprile all'Oval Lingotto.

"L'impegno del Distretto Aerospaziale del Piemonte è quello di di facilitare l'incontro e le sinergie tra le grandi aziende e le pmi per affrontare le grandi sfide attuali. È importante che il territorio, supportato dalle Istituzioni, sia in grado di rispondere alle grandi chiamate sui progetti che riguarderanno il futuro dell'aerospazio cercando anche di assicurare i finanziamenti necessari al fine di consentire l'atterraggio di progetti utili alla crescita economica e professionale del territorio", spiega Fulvia Quagliotti, presidente del Distretto Aerospaziale del Piemonte. "L'aerospazio è una delle filiere che esprime il più alto tasso di innovazione del nostro sistema industriale - afferma Luciano Malgaroli, ceo della Fiera A&T - e anche le testimonianze oggi tracciano chiaramente quale sia la via che le pmi devono percorrere per mantenere o acquisire posizioni di competitività. Una sfida quella della digitalizzazione e della trasformazione tecnologica che le imprese di ogni filiera non possono in alcun modo perdere".

"In un momento di grandi tensioni come questo e di incertezza, stare nel Distretto per collaborare con altre aziende può essere una grande opportunità" Andrea Romiti, amministratore delegato della Apr e vicepresidente del Distretto. (ANSA).