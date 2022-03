Epicura entra nel mondo del welfare aziendale

(ANSA) - TORINO, 09 MAR - Entra nel mondo del welfare aziendale EpiCura, il primo poliambulatorio digitale in Italia che con un network di migliaia di professionisti certificati porta nelle principali città italiane servizi sanitari e socioassistenziali, oltre che tele e video consulti e assistenza anziani di lungo periodo su tutto il territorio nazionale. Le aziende possono costruire il proprio poliambulatorio digitale in base alle reali esigenze dei loro collaboratori, offrendo in un'unica digital health platform servizi dedicati al benessere psicofisco, alla cura degli anziani e alla cura degli animali. EpiCura ha concluso a fine settembre 2021 una nuova raccolta di capitali (valore complessivo di 5 milioni): lead investor Europ Assistance Italia, compagnia del Gruppo Generali, che, con un investimento di 3 milioni, ha scelto EpiCura per garantire ai propri assicurati e clienti i servizi socio-assistenziali a livello nazionale. Dall'inizio dell'attività nel 2017 a oggi il poliambulatorio ha raccolto più di 8 milioni di euro. "A quasi due anni dall'inizio della pandemia, in un contesto di mercato del lavoro profondamente cambiato, strategie di welfare destinate al benessere e alla semplificazione della vita dei dipendenti acquistano ancora più valore" sottolinea Alessandro Ambrosio, ceo e co-Founder di EpiCura. "Non stupisce quindi che queste nuove politiche non siano più appannaggio solo delle grandi corporate, ma vengano sempre più implementate anche dalle pmi che, nonostante siano state messe a dura prova dalla pandemia, hanno reagito imprimendo un salto di qualità nell'adozione di soluzioni evolute di welfare aziendale".

