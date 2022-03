Neos (Alpitour) compie 20 anni, tornano mete extra Ue

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - Neos compie 20 anni e conferma la programmazione della scorsa estate per i voli nel nostro Paese e nel Mediterraneo, riaprono le mete extra Ue, dopo due lunghi anni: oltre 50 le destinazioni con più di 140 voli ogni settimana.

Per la prossima stagione, l'Italia presenta un'offerta ampia verso il Sud e le isole, per un picco di 23 collegamenti a settimana. Sulla stessa linea la Grecia con 38 voli alla settimana e la Spagna con 30 voli a settimana verso le Baleari e Canarie. L'Egitto prevede fino a 34 collegamenti alla settimana con partenze dai principali aeroporti italiani. Rientrano nel piano anche la Tunisia, Capo Verde con l'isola del sale, oltre al Senegal con Dakar.

Viene reintegrata dopo due lunghi anni la programmazione di lungo raggio, includendo tutte le mete internazionali oltre alle Maldive e la Repubblica Dominicana, paesi aperti al turismo dal 28 settembre scorso. È già possibile prenotare un volo per lo Sri Lanka, per l'East Africa, Nosy Be in Madagascar, il Kenya con Mombasa e la Tanzania con Zanzibar. L'offerta per l'area caraibica si amplia con le Bahamas, il Messico e Cuba.

Proseguono i due collegamenti settimanali da Milano Malpensa su New York Jfk,. Ripresi anche i collegamenti sulla Cina. Tra le iniziative speciali, Neos opererà anche su Tel Aviv da Milano e Verona con voli di linea per il mercato italiano e israeliano.

"È un sollievo poter tornare a pianificare i voli di Neos senza restrizioni e con lo storico perimetro internazionale" afferma Carlo Stradiotti, amministratore delegato di Neos.

Il trend delle prenotazioni è positivo, nonostante la preoccupante situazione internazionale e le precedenti limitazioni dell'area extra Ue abbiano, finora, inibito la programmazione delle vacanze a lungo periodo. Tra le mete più richieste il Mar Rosso, l'Italia con in testa Sardegna e Sicilia. Sul lungo raggio restano forti le Maldive, e la Repubblica Dominicana. (ANSA).