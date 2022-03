Incontri Ogr Talks, cosa vuol dire essere contemporanei

(ANSA) - TORINO, 07 MAR - Due nuovi appuntamenti di Ogr Talks, format nato per dialogare con voci autorevoli del panorama nazionale, filosofi e pensatori, scrittori e musicisti, creativi e innovatori. A ogni appuntamento di Ogr Talks | It's time for OGRevolution il pubblico potrà ascoltare le loro risposte, conoscere e approfondire la cultura contemporanea da diverse prospettive.

Dopo il successo del primo appuntamento del 3 marzo con Maura Gancitano e Andrea Colamedici, filosofi e scrittori ideatori del progetto Tlon - scuola permanente di filosofia e immaginazione, il 12 marzo, ore 18, sarà protagonista Luca Bianchini. In dialogo con la giornalista Francesca Angeleri e la partecipazione della cantautrice Paola Iezzi, tra parole e musica, emozioni e ironia, lo scrittore accompagnerà il pubblico in un viaggio nella contemporaneità, presentando il nuovo romanzo Le mogli hanno sempre ragione in uscita l'8 marzo per Mondadori.

Il 4 aprile alle 21, sul palco di Ogr Talks Simone Guidarelli, art director e stylist tra i più noti e apprezzati in Italia, e Cosimo Buccolieri, fotografo che spazia dalla moda ai ritratti delle più importanti celebrities italiane, per una conversazione ad alto tasso di creatività.

La partecipazione agli eventi di Ogr Talks | It's time for OG©evolution è gratuita, previa registrazione su sito www.ogrtorino.it Tutti gli appuntamenti saranno inoltre trasmessi in diretta, e poi a disposizione del pubblico, sul canale YouTube di Ogr Torino. (ANSA).