Guerra ai piccioni, Novara vieta dare loro da mangiare

(ANSA) - NOVARA, 07 MAR - Il Comune di Novara dichiara guerra ai piccioni. Il sindaco Alessandro Canelli ha firmato un'ordinanza con "disposizioni urgenti ai fini igienico sanitari" che vieta di dar da mangiare ai piccioni e invita i proprietari degli edifici a provvedere alla pulizia e disinfezione dove i volatili hanno nidificato e alle zone sottostanti imbrattati da guano. Viene inoltre chiesto di impedire la sosta dei piccioni su terrazzi, davanzali, cornicioni, nicchie "applicando dissuasori di tipo non cruento".

Le violazioni alle norme saranno punite con multe da 25 a 500 euro. Per il Comune, dopo aver rilevato numerose segnalazioni in merito, la presenza dei piccioni in città "ha assunto proporzioni tali da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria a causa del guano accumulato sulle superfici di balconi, marciapiedi e vie pubbliche, oltre che creare danno a carico di edifici pubblici e privati, degrado di monumenti nonché problemi di decoro urbano". (ANSA).