Sanità: da Conad 110mila euro al Regina Margherita di Torino

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - La raccolta di decorazioni natalizie green con la spesa Conad fa bene anche alla salute dei bambini. Grazie all'iniziativa 'Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà' Conad Nord Ovest ha donato oggi 110 mila euro a favore dell'Ospedale infantile Regina Margherita di Torino, in particolare alla Fondazione Forma per la realizzazione dell'impianto di osmosi nel nuovo reparto di Nefrologia e Gastroenterologia.

"La donazione - sottolinea Massimo Galvan, vicepresidente di Conad Nord Ovest - è il segno della partecipazione e generosità dei nostri clienti, un gesto di solidarietà che ci auguriamo possa rendere il più normale possibile la vita di tanti piccoli pazienti. Crediamo molto in questo progetto, che ci vede impegnati già da tempo al fianco di importanti ospedali pediatrici italiani". "Gli interventi realizzati da Forma - aggiunge il presidente, Antonino Aidala - hanno un denominatore comune: migliorare la qualità delle cure e promuovere l'eccellenza dei percorsi terapeutici di un presidio ospedaliero che ha una grande valenza e importanza per il nostro territorio.

Quindi un grazie a Conad e a quanti contribuiscono ad aiutare i nostri bambini". Un Ringraziamo a cui si unisce anche il direttore generale della Città della Salute e della Scienza, Giovanni La Valle, per aver "contribuito significativamente alla ristrutturazione della nuova area di degenza di due reparti fondamentali per i nostri piccoli pazienti e le loro famiglie.

(ANSA).