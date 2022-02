Piemonte Innovazione, vince Unione Montana Valle Varaita

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - L'Unione montana Valle Varaita è la vincitrice del Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation, promosso dall'Anci con l'Anfov (l'Associazione al servizio delle imprese, delle comunità pubbliche e dei cittadini), che con il patrocinio della Regione intende valorizzare gli enti locali più innovativi. Al secondo e al terzo posto si sono classificati rispettivamente il Comune di Verbania e l'Unione dei Comuni di Langa e del Barolo. La premiazione di un'edizione record del Premio - con 95 progetti candidati in rappresentanza di 178 Comuni - è in corso questa mattina a Palazzo Cisterna, alla presenza degli assessori all'Innovazione del Piemonte, Matteo Marnati, e del Comune di Torino, Chiara Foglietta.

Il primo premio è andato a un progetto per il superamento del digital divide e il ripopolamento giovanile dell'Unione montana Valla Varaita con il recupero di spazi pubblici e la revisione della mobilità. Il secondo è stato assegnato a Verbania per avere sviluppato una rete a supporto dei natanti elettrici per il turismo lacustre. Il terzo è un riconoscimento ai Comuni di Langa e Barolo per un progetto di logistica capace di ridurre l'impatto ambientale del trasporto del vino. (ANSA).