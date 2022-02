L'arte di Banksy riapre la Sala degli Stemmi di Porta Nuova

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - Riapre al pubblico dopo 15 anni la Sala degli Stemmi della stazione di Porta Nuova: ospiterà oltre 90 opere di Banksy, di cui 30 murales a grandezza naturale, realizzati da giovani street artist internazionali che raccontano il mondo del misterioso artista britannico, famoso per affrontare con ironia temi politici e di denuncia sociale.

La mostra The World of Banksy - The Immersive Experience si potrà visitare dal 25 febbraio al 29 maggio. Vicino ai più iconici capolavori Flower Thrower e Girl with Balloon che lo hanno reso famoso in tutto il mondo, trova spazio anche una speciale sezione video che ripercorre la storia e il messaggio sociale dei murales realizzati da Banksy in strade, muri e ponti di tutto il mondo. La mostra ha già riscosso successo alla Stazione Centrale e al Teatro Nuovo di Milano e nelle città di Parigi, Barcellona, Praga, Bruxelles e Dubai. "Siamo orgogliosi di essere stati i primi a proporre una mostra all'interno di una stazione come Milano Centrale e di averla portata ora a Torino Porta Nuova, location molto in linea con l'ideologia dell'artista e accessibile a tutti. Come tutti sapete Banksy non autorizza mostre che non siano organizzate da lui stesso ma allo stesso tempo non le impedisce. L'artista incoraggia chiunque voglia copiare o prendere in prestito il suo lavoro: il messaggio di Banksy rimane lo stesso, semplicemente viene trasmesso in modo diverso" afferma Manu De Ros, curatore della mostra. (ANSA).