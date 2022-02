Torino: strisce blu, arriva l'App per pagare gli abbonamenti

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - Una App per pagare gli abbonamenti per il parcheggio entro le strisce blu di Torino: giornalieri, settimanali, mensili, trimestrali, annuali, e carnet plurisettimanali da 4 o 10 voucher (180/450 e 100/250 ore). Con l'arrivo di SostAPP, si completa il sistema di pagamenti elettronici della sosta Gtt che dal 2015 permette di pagare la sosta breve con le app 9 operatori. Un servizio che vede dati in crescita, dal 16% dei pagamenti totali nel 2019 al 22% nel 2021. "Proprio sulla base di tali risultati - spiega Gtt - è nata SostAPP, uno strumento che consente l'acquisto online anche della parte abbonamenti. È sufficiente registrarsi una prima volta attraverso i normali dati anagrafici per ottenere user e password e l'accesso è ancora più rapido per chi desidera utilizzare il social login di Facebook e Gmail". Non è necessario esporre alcun tagliando sul parabrezza, "un passo in avanti anche in chiave ecocompatibile", conclude Gtt. (ANSA).