Cisl Cuneo, Enrico Solavagione confermato alla guida

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - Enrico Solavagione, 53 anni, è stato confermato alla guida della Cisl di Cuneo. La sua rielezione è avvenuta al termine del XIX congresso dell'Unione sindacale territoriale che si è svolto allo Spazio Varco, alla presenza dei segretari regionale e nazionale Cisl, Alessio Ferraris, e Giorgio Graziani. Affiancheranno Solavagione in segreteria territoriale Tiziana Mascarello e Francesco Gazzola, entrambi riconfermati nell'incarico. Slogan dell'assise congressuale, che ha visto la partecipazione di 125 delegati in rappresentanza di quasi 47mila iscritti: "Protagonisti del Cambiamento".

Solavagione, eletto segretario generale della Cisl cuneese esattamente due anni fa (il 14 febbraio 2020, proprio alla vigila della pandemia), prima di approdare al vertice della confederazione locale, ha guidato per dieci anni (dal 2010 al 2020) la Fisascat Cisl territoriale, la federazione del commercio, del turismo e dei servizi.

"Una delle sfide più importanti dei prossimi anni - ha detto Solavagione subito dopo la sua elezione - sarà quella di coinvolgere livelli sempre più ampi e profondi di società nei processi economici di controllo, decisione e partecipazione, incrementando salari, produttività e innovazione. I tempi sono maturi per una legge di sostegno a un accordo quadro che promuova forme di vera cogestione nelle grandi e medie aziende pubbliche e private. Un'altra scommessa è arrivare a rappresentare i tanti 'mondi' del lavoro che non hanno voce, diritti e tutele. Essere, quindi, protagonisti di un nuovo patto sociale con al centro la partecipazione e la concertazione".

(ANSA).