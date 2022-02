Extinction rebellion, sit-in all'assessorato all'Ambiente

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - Azione di Extinction Rebellion questa mattina davanti agli uffici dell'assessorato all'ambiente della Regione Piemonte a Torino. Dopo aver lasciato alla portineria degli uffici di Via Principe Amedeo una copia dell'ultimo report delle Nazioni Unite sulla crisi climatica indirizzata all'assessore all'ambiente Matteo Marnati, tre dottorandi di ricerca del Politecnico e dell'Università degli Studi lo hanno incollato alle vetrate della sede. Indossato un camice bianco, si sono seduti a terra con un cartello in mano con la frase 'Ogni film di fantascienza comincia con il governo che non ascolta gli scienziati'. (ANSA).