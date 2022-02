Sulla rotta per la Spagna è record di gru in Piemonte

(ANSA) - ALESSANDRIA, 14 FEB - Sono 3.535 le gru svernate alla confluenza dei fiumi Sesia e Po, in provincia di Alessandria, cui si aggiungono altri 750 esemplari radunati a Crescentino (Vercelli) nei pressi del ponte sul Grande Fiume.

"Un numero record - spiega l'Ente di gestione Aree protette del Po - che si inserisce nella tendenza alla crescita riscontrata negli ultimi anni".

Per il loro censimento, coordinato da Ispra, questi uccelli sono seguiti dalla seconda metà di novembre a quella di febbraio. "Negli ultimi 20 anni - rimarca sempre l'Ente - il numero di gru che migra attraverso l'Italia è in costante aumento e, in particolare, quelle che raggiungono il Piemonte attraversano il mare Adriatico dirette alla penisola iberica.

Una 'via' che utilizza come direttrice la Pianura Padana e il Po".

Tra le cause del cambio di abitudini: l'aumento di popolazione conseguente ai mutamenti del clima e al prolungamento del periodo riproduttivo; temperature più miti; politiche di conservazione; incremento delle coltivazioni di mais. (ANSA).