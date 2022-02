Avvisi di pagamento, Asl Biella avvia una indagine interna

(ANSA) - BIELLA, 14 FEB - Dopo le richieste di pagamento per prestazioni sanitarie effettuate tra il 2014 e il 2016 arrivate a migliaia di pazienti biellesi, ora la direzione generale dell'Asl Biella ha avviato una indagine interna. C'è stato un primo intervento urgente finalizzato a tutelare i cittadini coinvolti, l'Asl ha formalmente sospeso la procedura di riscossione coattiva da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il provvedimento consentirà di adempiere ai necessari accertamenti che riguardano sia le posizioni degli utenti sia la ricostruzione delle cause e l'individuazione delle eventuali responsabilità all'interno dell'azienda.

L'attività di riscossione per gli anni 2014-2015-2016 è stata avviata d'ufficio, come normalmente avviene, senza il coinvolgimento della direzione. In una nota l'azienda fa sapere che "la direzione generale dell'Asl non ha ricevuto dalle strutture competenti preliminare comunicazione circa l'invio massivo di questi avvisi di pagamento, che hanno arrecato apprensione nei cittadini, ed è intervenuta fin da subito, in modo da contenere e prevenire le possibili ripercussioni. E' stata formalmente avviata un'indagine interna, che durerà alcuni giorni e che ha lo scopo di fare chiarezza sull'attività di riscossione messa in atto". (ANSA).