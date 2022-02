Soccorso alpino Piemonte, Giaj Arcota confermato presidente

(ANSA) - TORINO, 11 FEB - Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha votato i rappresentanti della presidenza regionale per il rinnovo del mandato triennale.

Confermato presidente per la terza volta Luca Giaj Arcota, appartenente alla Delegazione Valsusa e Valsangone dal 1998, sin dal 2006 in ruoli dirigenziali nel Soccorso Alpino e Speleologico e dal 2016 presidente regionale. Terzo mandato anche per il suo vice Daniele Fontana, della Delegazione Mondovì. Come vicepresidente ordinario, Maurizio Tori della Delegazione Val d'Ossola succede a Felice Darioli che avendo compiuto 75 anni ha raggiunto il limite di età per la permanenza nel Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. (ANSA).