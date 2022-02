Studenti Torino, respingiamo la retorica dell'infiltrato

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - "A Torino la retorica dell' nfiltrato non funziona e non l'accettiamo". Gli studenti replicano al ministro dell'Interno Lamorgese che ieri relazionando il Senato sui disordini scoppiati il 28 gennaio ha parlato delle infiltrazioni dei centri sociali dietro gli scontri durante le manifestazioni di protesta. "Tutte le dichiarazioni fatte dal ministro in Parlamento sono unico strumento che hanno per giustificare le vergognose violenze sugli studenti", dice Sara, davanti al liceo D'Azeglio di Torino. "Abbiamo chiesto le dimissioni del ministro per decenza, è la cosa più corretta che in questo momento potrebbe fare", aggiunge Dimitri. "In questa città ci sono tanti studenti e studentesse che fanno parte di organizzazioni studentesche che si confrontano e immaginano un mondo diverso. Alcuni si incontrano anche nei centri sociali, hanno collettivi o altre forme di organizzazione ma non credo che questo sia un crimine o voglia dire essere infiltrati.".

Secondo gli studenti, inoltre, il ministro Lamorgese "doveva prendersi la responsabilità pubblicamente per le teste degli studenti spaccate dalla polizia". Per domani i ragazzi hanno annunciato una mobilitazione davanti alla Prefettura di Torino.

