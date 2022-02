Stellantis: Polo Logistico nell'ex fabbrica Fiat di Rivalta

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - Nasce nella storica fabbrica Fiat di Rivalta, dove sono stati prodotti modelli come la 124 Spider, la 128, la Fiat Uno, l'Alfa Romeo 166 e la Lancia Delta, il nuovo Centro Logistico Stellantis. Realizzato con un investimento di 150 milioni di euro nell'ambito del piano industriale per l'Italia di oltre 5 miliardi di euro, serve 5.000 destinazioni europee.

Nell'ex impianto chiuso nel 2002 dopo 30 anni di attività, lavorano oltre mille persone, di cui 379 donne (il 37%): la maggior parte proviene da siti del gruppo come quelli di None e Volvera, dove prima erano dislocate varie attività di logistica, 150 sono nuovi assunti e se il business continuerà a crescere l'organico potrebbe aumentare.

"Dare nuova vita a uno stabilimento simbolo di una grande eredità industriale e trasformarlo in un centro di distribuzione internazionale di ricambi all'avanguardia e innovativo è un motivo di grande orgoglio" commenta Pietro Gorlier, chief parts and services officer di Stellantis. Grande attenzione all'aspetto ecologico, con quasi 3.000 pannelli solari in grado di autoprodurre oltre 1,1 MW di energia elettrica pari a circa il 17% del fabbisogno dello stabilimento, e alla sicurezza.

Il Parts Distribution Center di Rivalta rientra in una rete globale di Stellantis che raggruppa più di settanta centri di distribuzione ricambi e circa 11 mila dipendenti. I mercati di riferimento sono 167 mentre le linee di ordini giornaliere sono 350 mila (arrivano a più di 400 mila con le spedizioni intra magazzini) per raggiungere più di 6000 destinazioni. (ANSA).