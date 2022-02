Morto a 21 anni, petizione amici per concedergli la laurea

(ANSA) - ALESSANDRIA, 10 FEB - Una petizione online per chiedere all'Università del Piemonte Orientale di concedere la laurea a Matteo Cairo, studente di Pozzolo Formigaro morto all'inizio di febbraio a solo 21 anni. E' quella lanciata su Change.org dagli amici del giovane, che frequentava il terzo anno di Chimica ma non è riuscito a completare gli studi a causa di una rara malattia.

"Ci serve l'aiuto di tutti. Matteo non è riuscito a completare gli studi, perché la vita ha voluto diversamente, ma amava tanto quello che studiava e per questo è importante raggiungere l'obiettivo", si legge nella petizione. "Era davvero una bella persona, mai arrogante, ma serio e umile. Merita questa laurea", dicono gli amici. Le firme già raccolte sono quasi tremila. (ANSA).