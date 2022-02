Ambiente: specie protette, 9 denunciati da Carabinieri Cites

(ANSA) - ALESSANDRIA, 10 FEB - Il Nucleo Carabinieri Cites di Alessandria, che si occupa di contrasto al traffico illegale di specie in via di estinzione ed è competente anche per le province di Asti, Biella e Cuneo, nel corso del 2021 ha denunciato 9 persone per detenzione di specie tutelate senza la prescritta documentazione e altre pericolose e ha inflitto sanzioni per 20mila euro. (ANSA).