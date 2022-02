Mascherine per caserme Torino, due carabinieri arrestati

(ANSA) - TORINO, 09 FEB - Due carabinieri e altre due persone sono state arrestate nell'ambito dell'inchiesta sui presunti acquisti gonfiati di mascherine per le caserme dell'Arma di Torino. In tutto, i carabinieri hanno eseguito 9 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati a vario titolo per corruzione aggravata, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, accesso abusivo ad un sistema informatico telematico e omissione di atti d'ufficio. Altri due militari sono stati sospesi dalla funzione di pubblico esercizio. (ANSA).