Intesa Sanpaolo, sostegno a progetto Orto condiviso Novara

(ANSA) - TORINO, 09 FEB - È attiva sulla piattaforma For Funding la raccolta fondi a sostegno del progetto "Costruiamo l'orto condiviso di Novara", promosso da Gerico Impresa Sociale Cooperativa e sostenuto da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Fondazione Cesvi. L'orto condiviso di Novara trova collocazione nel nuovo polo sociale gestito da Gerico, sede di numerose attività e percorsi dedicati sia alla cultura sia all'inclusione. La raccolta fondi andrà a finanziare la ristrutturazione di spazi coperti che consentiranno di accogliere bambini, famiglie e anziani per attività di ortoterapia. Chiunque può contribuire al raggiungimento del traguardo dei 100.000 euro, beneficiando inoltre della deducibilità fiscale.

La Banca parteciperà al crowdfunding devolvendo 1,5 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online e con la compartecipazione alle donazioni di diverse società del Gruppo. La raccolta fondi resterà attiva fino al 30 giugno su For Funding, la piattaforma di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. "Al centro dell'impegno del nostro gruppo c'è la volontà di essere un motore per lo sviluppo sostenibile e inclusivo del Paese.

Abbiamo selezionato l'Orto condiviso di Novara fra tanti altri progetti proprio perché pensiamo sia in grado di favorire un cambiamento all'interno della comunità locale, incentivando esperienze di condivisione e di prossimità ai più fragili", sottolinea Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo. (ANSA).