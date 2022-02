Imprese familiari, a Lavazza Group premio Di padre in figlio

(ANSA) - TORINO, 09 FEB - Lavazza Group ha vinto il premio 'Di padre in figlio - Il gusto di fare impresa', promosso da Credit Suisse e Kpmg, con il contributo di Mandarin Capital Partner e il supporto scientifico della Liuc Business School.

Menzione speciale anche per Ilpra per "apertura del capitale", Gruppo Inaz per "donne al comando", Gruppo Desa per "fratelli al comando", San Marco Group e Zerbinati per "giovani imprenditori", Gruppo Tampieri per la categoria "innovazione", Sideralba Gruppo Rapullino per "internazionalizzazione", Carlo Pellegrino&C per "piccole imprese", Levoni e Società Editrice Sud nella categoria "storia e tradizione".

"Hanno partecipato imprese familiari provenienti da tutto il Paese, prevalentemente dal Nord (79%)" spiegano Salvatore Sciascia e Valentina Lazzarotti, co-direttori di Fabula, il Family Business Lab della Liuc Università Cattaneo che ha curato lo screening dei casi e la raccolta e l'analisi dei dati.

"Moltissime le imprese familiari con una significativa storia alle spalle: il 73% ha più di 50 anni di vita. Il 73% è composto da pmi, metà delle quali con un fatturato tra i 10 e i 20 milioni di euro. Oltre la metà ha al comando un team formato da fratelli e sorelle, ma solo il 12% ha una donna come leader. Il 18% ha uno o più leader under 40. Sono tutte belle storie di imprese e di famiglie, modelli da seguire per un business di successo all'interno di un complesso passaggio generazionale". "Le aziende familiari sono l'asse portante dell'economia italiana. Il passaggio generazionale è un momento delicato per la continuità delle aziende familiari: deve essere pianificato con attenzione e gestito con grande equilibrio. Con questo premio raccontiamo, attraverso la voce in diretta dei protagonisti, storie di famiglie che sono riuscite a passarsi il testimone con senso di responsabilità" commenta Silvia Rimoldi, partner Kpmg, responsabile del centro di Eccellenza sulle Imprese Familiari. (ANSA).