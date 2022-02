Torinese Domethics raccoglie 58.000 dollari per Adriano

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - Domethics, pmi italiana attiva nel mondo dell'Internet of Things, ha raccolto in un solo mese oltre 58.000 dollari con la campagna di crowdfunding su Kickstarter per il lancio di Adriano, dispositivo IoT che trasforma vecchi smartphone e tablet in Gateway per gestire in modo intelligente la casa tramite un'app. Presentata al Ces di Las Vegas, la campagna ha raggiunto il goal minimo in meno di 24 ore, e la consegna del prodotto - che sarà possibile continuare ad acquistare direttamente sul sito - avverrà entro la prima metà del 2022.

Adriano permette di aprire i cancelli o le tapparelle elettriche, di adattare le temperature di casa e i consumi elettrici, tagliando inefficienze e sprechi sino al 30%, di migliorare la qualità dell'aria e la sicurezza. In caso di un'intrusione, infatti, i sensori di movimento accendono la camera del cellulare per monitorare l'abitazione. "Nel mondo sono circa 6 miliardi gli smartphone inutilizzati e allungare la vita dell'1% di questi di un anno eviterebbe l'emissione in atmosfera di 280.000 tonnellate di CO2", spiegano i fondatori di Domethics Samuele Rocca, Mirko Bretto e Maurizio Ferrero. "È con quest'obiettivo che abbiamo ideato e lanciato Adriano: un prodotto a basso costo, semplice da usare e in grado di ridurre lo spreco di risorse elettroniche, che consente di dare nuova a vita a vecchi smartphone e tablet lasciati in un cassetto o destinati a diventare rifiuti elettronici e al tempo stesso aumentando la qualità della vita. Kickstarter è un'importante piattaforma di crowdfunding che ha visibilità a livello internazionale, e il successo della campagna dimostra che stiamo andando nella giusta direzione". (ANSA).