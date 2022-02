Teatro: 'Coppia aperta quasi spalancata' in scena al Gobetti

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - Debutta martedì 15 febbraio, alle 19.30, al Teatro Gobetti di Torino 'Coppia aperta quasi spalancata' di Dario Fo e Franca Rame, con Chiara Francini e Alessandro Federico, per la regia di Alessandro Tedeschi. Le luci sono di Alessandro Barbieri, le scene di Katia Titolo, i costumi di Francesca di Giuliano, le musiche di Massimiliano Setti e Pierluigi Pasino.

Chiara Francini, volto noto del cinema e della televisione, ma anche scrittrice acuta e divertente, interpreta, con Alessandro Federico, uno dei testi più celebri di Dario Fo e Franca Rame, che nel 1983 seppero prendersi gioco di un vero e proprio tormentone sociale, evidente strascico della rivoluzione sessuale del decennio precedente.

L'innesco della vicenda è semplice quanto efficace: una coppia discute, lei è esasperata dai continui tradimenti e lui è arroccato sulla sua gaudente superficialità. Ma basta l'ombra di un uomo nella vita di lei per far franare il mito della "coppia aperta".

Lo spettacolo, prodotto da Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro, in collaborazione con Argot Produzioni, resterà in scena al Teatro Gobetti per la stagione in abbonamento del Teatro Stabile di Torino fino a domenica 20 febbraio. (ANSA).