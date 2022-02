Sanità: Ospedale Koelliker, rafforzato vertice manageriale

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - A poco più di sei mesi dall'acquisizione da parte di Narval Investimenti (Gruppo Ersel) delle quote di maggioranza dell'Ospedale Koelliker di Torino (Pro Infantia), si rafforza il vertice manageriale dell'azienda.

Oltre alla conferma alla presidenza di Paolo Monferino, da marzo Paolo Berno, manager con oltre 20 anni di esperienza nel mondo della sanità, assumerà l'incarico di amministratore delegato dell'Ospedale Koelliker. Andrea Cicchiello sarà amministratore delegato di Koelliker Medical Centers, che raggruppa i Poliambulatori Koelliker sul territorio. "Nel giro di pochi mesi - osserva Guido Giubergia, presidente di Narval Investimenti - abbiamo creato una nuova struttura operativa che si configura come un vero e proprio Gruppo e che oggi comprende nel suo perimetro, oltre all'ospedale, altre quattro realtà sanitarie".

Tra le prime azioni di Narval c'è stata l'acquisizione di tre poliambulatori in Piemonte: il Centro Polispecialistico Plv di Vinovo, il Poliambulatorio Salucom di Savigliano e il Centro Polispecialistico e di Day Surgery Mod di Torino. Quest'ultimo comprende 6 studi attrezzati per le visite ambulatoriali delle diverse specialità, una sala operatoria e apparecchiature di diagnostica oculistica di ultima generazione. "Il Gruppo Koelliker guarda al futuro e, alla crescita territoriale, si aggiungono gli investimenti tecnologici che rappresentano per noi la via migliore per diventare un riferimento di eccellenza nella sanità piemontese, e offrire ai nostri pazienti la miglior cura. L'innovazione tecnologica sarà sempre più importante e la solidità finanziaria e patrimoniale di Narval ci consentirà di proseguire in questo ambizioso progetto di sviluppo" spiega GIubergia. (ANSA).