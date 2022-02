Reggia Venaria: 'Tempesta' di Isola chiude rassegna Green

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - Con il mese di febbraio chiude #LaVenariaGreen, dopo un anno di eventi artistici, laboratori e anche appuntamenti di fitness dedicati a paesaggio, natura e sostenibilità ambientale, con al centro i Giardini della Reggia.

L'ultimo atto prevede i nuovi appuntamenti della rassegna Changing Landscape (9, 16 e 23 febbraio) e l'inaugurazione, il 16, dell'opera 'Tempesta' dell'artista torinese Hilario Isola che arricchisce la mostra 'Una infinita bellezza. Il paesaggio in Italia dalla pittura romantica all'arte contemporanea' ospitata nella Citroniera Juvarriana fino al 27 febbraio. Per volere del direttore della Reggia, Guido Curto, la mostra, che in un anno ha riunito oltre 250 opere provenienti da oltre cento musei e collezioni private italiane, si chiude con una sorta di grande opera di denuncia, 'Tempesta', raffigurata assemblando tanti reti, di quelle usate per la protezione dei frutteti dalla grandine, una sull'altra in modo da creare l'immagine di un campo di grano, sul quale cadono fulmini dall'alto nel corso di una tempesta. "L'opera - spiega una nota - in linea con la ragione stessa della mostra, invita il pubblico ad apprezzare l'infinita bellezza del paesaggio italiano, ma anche a riflettere sui rischi che corre oggi la Natura, aggredita da tante attività umane, che generano un pericoloso climate change dovuto all'inquinamento atmosferico e all'eccesso di cementificazione e industrializzazione. L'intento dell'opera è anche quella di denunciare le pratiche di certa sedicente agricoltura biologica, che spesso comporta rischi di contaminazione e abbrutimento estetico delle nostre campagne".

