Parte da Torino campagna Dott per uso corretto monopattini

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - Prende avvio dalla Città di Torino la campagna di sensibilizzazione ideata da Dott, società che opera nella micromobilità in sharing, in collaborazione con Uici - Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e Iren. Il progetto nasce con lo scopo "di informare ed educare al corretto utilizzo dei monopattini, nel rispetto di tutti gli utenti della strada, con grande attenzione ai pedoni, sia vedenti sia non".

"L'utilizzo corretto dei mezzi deve essere il punto di partenza per ogni tipo di ragionamento. La strada deve essere un posto sicuro per tutti e tutte. In questa direzione ci stiamo muovendo come amministrazione, pertanto accogliamo con estremo piacere l'iniziativa di Dott. Agli operatori di mezzi in sharing che ho finora incontrato ho fatto presente come sia fondamentale che i mezzi non si trasformino in barriere per gli altri utenti della strada" spiega Chiara Foglietta, assessora alla Transizione ecologica e digitale del Comune di Torino.

"Il monopattino elettrico è entrato a far parte delle abitudini di tantissimi cittadini come scelta di mobilità ecologica e sostenibile. Tuttavia, la prudenza e la conoscenza delle norme sono fondamentali affinché tali mezzi non vengano utilizzati impropriamente, diventando un potenziale pericolo, in particolare per le categorie più deboli" commenta Andrea Giaretta, regional manager Southern Europe di Dott. "Desideriamo ringraziare Dott per l'attenzione dimostrata e per aver voluto coinvolgere la nostra associazione nella campagna di comunicazione rivolta agli utenti dei monopattini" sottolinea il presidente Uici di Torino, Giovanni Laiolo. (ANSA).