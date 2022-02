Mauto, screening cardiologici gratuiti per San Valentino

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - Il Mauto (Museo Nazionale dell'Automobile), in collaborazione con Jaguar Drivers Club Italia, offre la possibilità di effettuare gratuitamente uno screening cardiologico, a Torino, presso gli spazi del museo per San Valentino. L'iniziativa si tiene nell'ambito della campagna di prevenzione promossa dall'Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari, presieduto dal professore Francesco Fedele, titolare della Cattedra di Cardiologia Università Sapienza di Roma, che sarà presente al Museo domenica 13 febbraio per coordinare il suo staff.

In un momento in cui, a causa della pandemia Covid, molte visite specialistiche vengono rimandate, il Mauto - spiega il museo in una nota - si fa promotore di una iniziativa importante come quella di sensibilizzare alla prevenzione e allo screening e apre le sue porte a un'equipe di 3 medici cardiologi che effettueranno misurazione della pressione ed elettrocardiogramma. Gli screening saranno effettuati domenica 13 febbraio, dalle 9 alle 19 nello spazio della Caffetteria al quale è possibile accedere liberamente, senza bisogno di possedere il biglietto di ingresso al Museo. È però obbligatoria la prenotazione all'indirizzo prenotazioni@museoauto.it inserendo nell'oggetto la dicitura Cuore di giaguaro. Le richieste dovranno pervenire entro venerdì 11 febbraio alle ore 17. (ANSA).