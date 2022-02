Cinema: SeeYouSound torna in presenza, 67 film 24 anteprime

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - Torna in presenza il festival Seeyousound, dedicato all'incrocio tra musica e cinema. "Dopo l'edizione 2021 online, senza esserci mai fermati, torniamo in presenza e con un'inaugurazione alla grande dedicata a Stephen Kijak possibile grazie alla diminuzione delle restrizioni Covid"., ha annunciato oggi il direttore Carlo Griseri, presentando al Cineteatro Baretti di Torino, l'8/a edizione di Seeyousound, che si terrà dal 18 al 24 febbraio al Cinema Massimo "Con un programma monstre pensato - ha aggiunto Griseri - con un ottimismo quasi incosciente che puntava sul ritorno in presenza al 100%. Abbiamo avuto una pioggia di adesioni".

Inaugura la kermesse l'anteprima italiana del film di Stephen Rijak, 'Shoplifters Of The World', che racconta la notte folle di un gruppo di adolescenti di Denver sconvolti dalla notizia dello scioglimento dell'iconica band 'The Smiths'. Il film sarà anticipato da uno spettacolo della compositrice Ginevra Nervi, la sonorizzazione del corto 'Stuf' del romeno Titus Mesaros, del 1966, sulla contestazione a Ceausescu. Kijak verra' omaggiato anche con la proiezioni di 'Stones In Exile' sui Rolling Stones e 'Sid & Judy', ritratto della sfortunata Judy Garland.

Nei 7 giorni di festival, sostenuto da Arci e da molti sponsor tra cui Fondazione Crt, e con un budget di 70.000 euro, verranno presentati 67 film (20 in concorso) di cui 24 anteprime, e interverranno 55 ospiti. Tra le chicche il biopic 'Moby Doc', di Rob Gordon Bralver, sulla travagliata vita di Moby, con interviste di David Lynch e David Bowie, e 'Deandré#Deandré' Storia di un impiegato', di Roberta Lena, che ha seguito il tour che Cristiano De Andrè ha dedicato al padre e al suo album più politico. A presentarlo al pubblico, il 23 febbraio ci sarà anche lo stesso Cristiano De André. (ANSA).