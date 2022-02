Altri due casi di peste suina in Piemonte, in totale sono 33

(ANSA) - TORINO, 08 FEB - E' arrivato a 33 il numero dei casi accertati di Peste suina africana nelle carcasse dei cinghiali morti nell'area infetta che comprende 78 comuni del Piemonte, tutti in provincia di Alessandria, e 36 in Liguria (Genova e Savona). Ne sono stati confermati altri due, entrambi nell'Alessandrino, ad Arquata Scrivia e a Montaldeo. Lo comunica l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, dove vengono effettuate le analisi. Il totale ora è di 16 casi positivi in Piemonte, 17 in Liguria. (ANSA).