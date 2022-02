Juric: "Le mie idee sposate, ma si può migliorare"

(ANSA) - TORINO, 05 FEB - "Rispetto ad agosto, vedo che le mie idee sono state sposate: abbiamo preso giovani e con stipendi normali, il presidente ha fatto un passo verso questo progetto ma si può ancora migliorare": il tecnico del Torino, Ivan Juric, commenta così i movimenti fatti dal club durante il mercato invernale. "I nuovi non giocheranno ad Udine, c'è bisogno di tempo - spiega l'allenatore granata - ma potranno diventare il futuro del club".

Sulla situazione infortunati, Juric fa il punto: "Buongiorno e Djidji non sono al meglio, se non ce la fanno a Udine giocheranno Zima al centro e Izzo a destra". Belotti, invece, è in ripresa: "Da lunedì torna in gruppo, poi valuteremo le sue condizioni dopo il lungo stop", precisa l'allenatore del Torino.

